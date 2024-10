Usa 2024: Kamala Harris contro Donald Trump, sfida con il test cognitivo

Elezioni USA 2024: Kamala Harris lancia un'appello a Trump per sottoporsi a un test cognitivo. Il confronto tra i due intensifica la competizione e accende il dibattito pubblico.

Nel clima sempre più teso che precede le elezioni presidenziali americane, un nuovo capitolo di scontri verbali si è aperto tra Kamala Harris e Donald Trump, catalizzando l’attenzione mediatica nazionale.

Usa 2024: Kamala Harris lancia la sfida a Donald Trump su un test cognitivo

In un’intervista esclusiva alla CBS, la vicepresidente Harris ha lanciato una sfida audace all’ex presidente Trump, dichiarandosi pronta a sottoporsi a un test cognitivo e invitandolo a fare altrettanto. Questa mossa strategica arriva in risposta alle ripetute insinuazioni di Trump sulla sua presunta scarsa intelligenza.

Durante un affollato comizio ad Atlanta, Trump ha respinto con veemenza le accuse di autoritarismo mosse da ex membri del suo staff, proclamando: “Rappresento l’esatto opposto dell’ideologia nazista.” Non ha esitato però a etichettare Harris come “fascista”, alimentando ulteriormente la spirale di reciproche accuse.

Nel frattempo, il presidente uscente Joe Biden ha già espresso il suo voto a New Castle, Delaware, partecipando al voto anticipato per le presidenziali. In un momento di particolare significato politico, Biden ha atteso pazientemente il suo turno insieme agli altri cittadini. Interrogato dai giornalisti presenti sul carattere “agrodolce” del momento, considerando la sua assenza dalla scheda elettorale, ha sorpreso tutti definendo l’esperienza semplicemente “dolce”. Con fermezza, ha ribadito la sua fiducia nella vittoria di Harris alle imminenti elezioni.

La tensione continua a salire mentre il paese si avvicina a quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti elettorali più controversi della storia americana recente.