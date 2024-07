Biden ha pronunciato un nuovo infuocato discorso in cui ha dichiarato che Trump sarebbe inadatto a diventare presidente degli Stati Uniti.

Biden attacca Trump: “Ha violentato una donna”

Venerdì sera il presidente ha lanciato diversi attacchi contro Donald Trump. Durante la conferenza, ha apertamente accusato il rivale politico di aver violentato una donna, riferendosi al caso della giornalista Jean Carroll. L’aggressione sarebbe avvenuta circa 30 anni prima. Nonostante Trump abbia negato il proprio coinvolgimento, è stato costretto a pagare 83,3 milioni di dollari come risarcimento per aver diffamato la sua accusatrice. “Donald Trump è stato ritenuto responsabile di violenza sessuale” ha commentato il capo della Casa Bianca.

Il caso di Jean Carroll

Biden ha quindi letto la dichiarazione del giudice che aveva seguito il caso di Jean Carroll, in merito al “tentativo del signor Trump di minimizzare l’abuso sessuale, trovandolo stupido. Il signor Trump l’ha violentata“. “Questo è il linguaggio del giudice, non il mio” ha affermato il presidente, aggiungendo: “L’ha violentata. Come molte persone intendono la parola stupro“. Tra gli altri attacchi diretti, ha anche definito il tycoon un “perdente” e un “criminale condannato“. Ha poi accusato Trump di aver dichiarato bancarotta sei volte. “È persino andato in bancarotta gestendo un casinò” ha ironizzato Biden “Non pensavo fosse possibile. In un casinò non vince sempre il banco?“.

Gli scivoloni di Joe Biden

Gli attacchi al rivale repubblicano arrivano dopo alcuni scivoloni del presidente, tra cui aver annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky come “presidente Putin” e essersi riferito alla vicepresidente Kamala Harris come “vicepresidente Trump“.