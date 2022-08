Usa, Donald Trump indagato dall’Fbi per spionaggio

New York, 13 ago. (askanews) – L’ex presidente americano, Donald Trump, è indagato per spionaggio da parte dell’Fbi. E’ quanto si legge nel mandato per la perquisizione a Mar-a-Lago, la residenza privata di Trump in Florida che è stato diffuso dopo che gli avvocati del Tycoon hanno dato il via libera alla pubblicazione.

Sono tre i capi d’accusa nei confronti dell’ex presidente americano Donald. Si tratta di potenziale violazione dell’Espionage Act, ovvero “raccolta, perdita o trasmissione a soggetti non autorizzati di informazioni relativi alla difesa nazionale”; il secondo reato riguarderebbe l’ostruzione alla giustizia e infine la distruzione di dati per ostacolare le indagini.

Donald Trump si defende e dice: “Erano tutti documenti declassificati”, ma tra i documenti portati via ci sarebbero alcune carte sul presidente francese Macron.

Ma c’è un’altra tegola sull’ex presidente americano. Un giudice di New York ha dato via libera al processo penale contro la sua società – la Trump Organization – e contro l’ex direttore finanziario. L’accusa è di frode.