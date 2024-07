A quanto pare anche Elon Musk scenderà in campo per dare il suo sostegno ad uno dei candidati delle elezioni Usa 2024. Secondo il Wall Street Journal infatti, il patron di Tesla sembra intenzionato a versare ben 45 milioni di dollari al mese per supportare la campagna elettorale di Donald Trump.

Usa 2024, in arrivo il sostegno di Elon Musk per Trump

45 milioni di dollari al mese. Sembra essere questa la cifra che Elon Musk è intenzionato a versare per dare una mano alla campagna elettorale Usa 2024 del candidato repubblicano Donald Trump. La notizia proviene dal Wall Street Journal e purtroppo non fornisce ulteriori dettagli in merito alla situazione. Non è infatti chiaro quando il patron di Tesla inizierà a fornire questo sostegno monetario.

Usa 2024, il sostegno arriverà alle casse di America Pac

La cosa certa è che questo supporto monetario non arriverà direttamente nelle tasche di Donald Trump, la donazione arriverà infatti nelle casse di America Pac, un comitato d’azione politica che si occupa di gestire azioni di sostegno per l’ex presidente americano tramite l’organizzazione di campagne pubblicitarie e varie iniziative per incoraggiare i repubblicani a votare.

Usa 2024, i messaggi su X di Musk per Trump

Questa iniziativa da parte di Musk non arriva proprio di punto in bianco, soprattutto dopo i recenti messaggi che ha condiviso sulla sua pagina di X, dove ha scritto parole di sostegno per Trump a seguito dell’attentato e sottolineando come sia dalla sua parte. In passato il patron di Tesla si era defilato dal dare il suo sostegno a uno dei candidati, anche se aveva già suggerito come si stesse “allontanando da Joe Biden”.