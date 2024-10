Grave la situazione in Florida al passaggio dell'uragano Milton: il numero delle vittime è salito a quota 13

L’uragano Milton sta proseguendo la sua azione nel centro della Florida. Venti a oltre 200 chilometri orari, piogge torrenziali e 19 tornado causati: lo stato americano è in ginocchio. E il numero delle vittime continua a salire.

Usa, l’uragano Milton devasta la Florida: 13 vittime

Secondo quanto riporta un calcolo della CNN, 2,9 milioni di persone sono ancora senza elettricità in Florida. La situazione perdura da più di 24 ore, quando l’uragano Milton ha toccato per la prima volta terra, nello stato americano. La zona più colpita è sempre quella di Tampa. Non solo la mancanza di elettricità: la popolazione è spaventata dalle piogge torrenziali e dai 19 tornado che sono stati causati dall’uragano. Infine, il drammatico bilancio delle vittime: al momento i morti sarebbero almeno 13.

Usa, l’uragano Milton devasta la Florida: i danni

Sempre la CNN offre un quadro anche circa le prospettive dei danni economici che il passaggio dell’uragano sta causando nello Stato americano. Secondo quanto riferito, si tratterebbe di una cifra che, al momento, avrebbe già superato quota 60 miliardi di dollari.