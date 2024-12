Usa, nuovo pacchetto di armi a Kiev: aiuti fino a 500 milioni

La notizia, che già circolava negli scorsi giorni, è stata resa ufficiale solo qualche ora fa. La Casa Bianca ha deciso di stanziare altri 500 milioni di dollari in favore di Kiev. Il nuovo pacchetto di aiuti degli Stati Uniti d’America all’Ucraina sarà in arrivo molto presto.

Usa, nuovi aiuti per l’Ucraina: 500 milioni di dollari a Kiev

L’amministrazione Biden ha deciso di fornire un nuovo pesante aiuto all’Ucraina, impegnata ormai da quasi tre anni nella sanguinosa guerra difensiva contro la Russia. Si tratta, secondo quanto annunciato, di un pacchetto di armi dal valore totale pari a 500 milioni di dollari. Una cifra monstre che, però, non si distanza molto da quanto avevamo già visto negli scorsi mesi.

Usa, nuovi aiuti per l’Ucraina: cosa cambia con Trump presidente

Qualcosa potrebbe cambiare, nello scenario della guerra fra Russia e Ucraina, tra un paio di mesi, quando Joe Biden lascerà la Casa Bianca, che tornerà ad essere la dimora di Donald Trump. Il tycoon ha parlato piùvolte del conflitto in corso in est Europa, dichiarando che con lui alla presidenza degli Usa non sarebbe mai scoppiato. Una delle ipotesi per l’imminente futuro è quella dell’invio dei soldati Ue su suolo ucraino: una possibilità che con Biden sembrava remota, ma che con Trump potrebbe rivelarsi concreta.