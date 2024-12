Usa, TikTok perde il ricorso in Appello: rischia il blocco se non cede la pro...

La Corte d'Appello federale ha respinto il ricorso della società, che ha tempo fino al 19 gennaio per vendere TikTok o affrontare il divieto

Un giudice federale statunitense ha respinto il ricorso contro la legge che impone a ByteDance di vendere TikTok, altrimenti l’app sarà vietata negli Stati Uniti. Se non verrà venduta entro il 19 gennaio, la legge bloccherà la distribuzione della piattaforma sugli store.

La Corte d’Appello decide il futuro di TikTok: la piattaforma perde il ricorso

La Corte d’Appello federale del District of Columbia ha respinto il ricorso di TikTok, confermando la legge firmata ad aprile dal presidente Joe Biden, che obbliga l’app a separarsi dalla casa madre cinese ByteDance per motivi di sicurezza nazionale, legati a preoccupazioni su dati e propaganda.

Se ByteDance non venderà TikTok entro il 19 gennaio, l’app sarà rimossa dagli store e i provider non potranno più distribuirla, di fatto imponendo un divieto.

Nel suo ricorso, TikTok ha cercato di dimostrare che la legge viola il diritto alla libertà di espressione protetto dalla Costituzione statunitense. Tuttavia, i giudici della Corte d’Appello hanno stabilito che la legge ha lo scopo di contrastare il controllo da parte di una società non americana e la possibile raccolta di dati da parte delle autorità cinesi.

“Il governo non sta cancellando contenuti o richiedendo un certo tipo di contenuti”, ha sottolineato la Corte.

TikTok perde il ricorso: cosa succede adesso?

TikTok ha ancora la possibilità di appellarsi alla Corte Suprema per cercare di ribaltare la sentenza, ma non c’è alcuna certezza che la Corte più alta degli Stati Uniti decida di prendere in considerazione il caso.