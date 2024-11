Canada ordina la chiusura di TikTok per rischi per la sicurezza nazionale

Canada ordina la chiusura di TikTok per rischi per la sicurezza nazionale

Il governo canadese agisce contro TikTok per motivi di sicurezza, ma non blocca l'accesso degli utenti.

Il provvedimento del governo canadese

Mercoledì, il governo canadese ha ordinato la dissoluzione dell’attività di TikTok nel paese, citando rischi per la sicurezza nazionale. Tuttavia, il governo ha chiarito che non intende bloccare l’accesso degli utenti canadesi all’app di video brevi né la loro capacità di creare contenuti. Il Ministro dell’Innovazione, Francois-Philippe Champagne, ha dichiarato che l’azione è stata intrapresa per affrontare i rischi specifici legati alle operazioni di ByteDance Ltd, la società madre cinese di TikTok, in Canada.

Il contesto della decisione

La decisione del governo canadese arriva dopo un’attenta revisione del piano di TikTok di investire e ampliare la propria attività nel paese. Secondo la legge canadese, il governo ha il potere di valutare i potenziali rischi per la sicurezza nazionale derivanti da investimenti esteri, come nel caso della proposta di TikTok. Tuttavia, la legge impedisce al governo di rivelare i dettagli di tali investimenti, mantenendo un certo grado di riservatezza sulle motivazioni alla base della decisione.

Le reazioni e le implicazioni legali

Nonostante la decisione di chiudere l’attività di TikTok, il governo canadese ha già vietato l’uso dell’app sui dispositivi emessi dal governo, sostenendo che presenta un livello inaccettabile di rischio per la privacy e la sicurezza. TikTok, da parte sua, non ha fornito immediatamente