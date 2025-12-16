Usa-Ue: Fontana, 'alleanza strategica, Congresso Usa non vuole ridurre presenza militare'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Un documento secondo me molto interessante e che magari è stato un po' meno considerato, è un documento che invece è stato approvato dalla Camera degli Stati Uniti, già votato tra l'altro dal Senato, che è il National def...

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – "Un documento secondo me molto interessante e che magari è stato un po' meno considerato, è un documento che invece è stato approvato dalla Camera degli Stati Uniti, già votato tra l'altro dal Senato, che è il National defense authorization and act, che è un testo vincolante per il 2026 e che parla sempre di quelle che dovranno essere le linee direttive in particolar modo della Difesa e del Pentagono.

In questo documento si parla delle situazioni che si avranno con l'Europa nel 2026 e qui si dice che sarà vietata una riduzione delle forze statunitensi in Europa al di sotto delle 76 mila unità. Questo è decisamente in controtendenza con il fatto che alcuni dicono che ci sia un disimpegno nel futuro degli Stati Uniti in Europa". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando l'Associazione stampa parlamentare per gli auguri di fine anno.

"Credo -ha quindi aggiunto il presidente della Camera- che gli Stati Uniti e l'Europa abbiano ovviamente un'alleanza che è strategica, non tattica, è strategica, dovuta a questioni ovviamente storiche, dovuta anche al fatto che l'Europa è forse uno dei continenti, sicuramente il continente più prestigioso a livello mondiale e quindi chi ha una sfera di influenza importante in Europa evidentemente non vuole rinunciarci".

"Io credo che gli Stati Uniti non si ritireranno dall'Europa, non abbandoneranno l'Europa. L'alleanza con gli Stati Uniti rimarrà durante il periodo di Trump, rimarrà anche dopo il periodo di Trump al di là di quello che noi possiamo immaginare. E anche certe questioni riguardo alle critiche fatte all'Unione europea, sono critiche politiche, ma al di là di quello, io non credo che questo significhi che qualcuno vuole distruggere l'Unione europea. Io credo sia un modo, se volete anche abbastanza poco diplomatico, per cercare di fare in modo che l'Europa si prenda delle responsabilità più ampie rispetto a quelle che ha avuto negli ultimi anni. Responsabilità -ha concluso Fontana- che in parte, diciamo, i leader europei hanno tentato di garantire con l'incremento, addirittura secondo oltre le aspettative che avevano gli Stati Uniti, del 5% della spesa militare".