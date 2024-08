USA, virus letale trasmesso dalle zanzare: città del Massachusetts in lockdown

La città di Oxford, in Massachusetts, dovrà osservare un lockdown serale a causa di un virus potenzialmente letale che viene trasmesso tramite la puntura delle zanzare

I residenti di Oxford, città del Massachusetts, sono stati invitati a non uscire di casa dopo il tramonto in seguito alla segnalazione della diffusione di un virus mortale trasmesso attraverso le punture delle zanzare.

Lockdown in Massachusetts per un virus letale trasmesso dalle zanzare

Il Consiglio sanitario di Oxford, una città di 13.300 abitanti a circa 80 chilometri a sud-ovest di Boston, ha stabilito un coprifuoco serale nella speranza di ridurre le possibilità che le persone vengano morse dalle zanzare che portano l’encefalite equina dell’Est (EEE). La notizia arriva dopo che un residente ha contratto la malattia, rara e senza cura, nota come “Tripla E”.

Il primo caso in quattro anni

Secondo quanto riferito dai giornali locali, l’uomo esposto al virus avrebbe circa 80 anni e vivrebbe nella contea di Worcester. Si tratta del primo caso umano in Massachusetts da quasi quattro anni. Metà della dozzina di casi di EEE registrati nello Stato nel 2019 sono morti, così come uno dei cinque casi segnalati nel 2020. Le autorità sperano che il coprifuoco spinga le persone a non uscire di casa nelle ore di maggiore rischio, riducendo la possibilità di esposizione e i relativi contagi.

I sintomi dell’encefalite equina orientale

Non esiste un trattamento efficace contro il virus. I sintomi compaiono solitamente una settimana dopo la puntura. La Tripla E causa apatia, febbre alta, tremore agli occhi, disturbi della coordinazione motoria e può portare a convulsioni e il coma. In un terzo dei casi i pazienti infettati dall’EEE muoiono, mentre quelli che si riprendono hanno spesso difficoltà fisiche e mentali che possono accompagnarli per tutta la vita.