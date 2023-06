Home > Video > Vacca power: "Uscire con i turisti è molto più sensato" Vacca power: "Uscire con i turisti è molto più sensato"

"Prepariamoci insieme per un appuntamento, sono passati un paio di mesi dall'ultima volta. Però era ora perché è arrivata la stagione dei turisti a Venezia. Per me uscire con i turisti è molto più sensato e vi dico perché". Vacca power (@vacca.power) si prepara per l'appuntamento e racconta il suo "piano" ai follower