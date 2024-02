Valentina Gaggioli, ragazza cuneese, è morta in un incidente stradale alle C...

Un nuovo drammatico incidente e l’ennesima vittima della strada. Valentina Gaggioli, ragazza cuneese, è morta a 26 anni in un incidente stradale alle Canarie.

Valentina Gaggioli morta in un tragico incidente, cos’è successo?

Una giovane cuneese, Valentina Gaggioli ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto giovedì scorso sull’isola spagnola di Gran Canaria. Era originaria di Caraglio, la giovane abitava e lavorava ad Agüimes insieme alla madre.

Nello scontro tra un furgone e un’auto, avvenuto intorno alle 21.30, sono rimaste coinvolte altre 4 persone: un uomo di 40 anni, una 20enne, un 61enne e un giovane 27enne di Caraglio, in provincia di Cuneo.

L’intervento dei soccorsi sul luogo dell’incidente e la morte di Valentina Gaggioli

Sul luogo dell’incidente immediato l’intervento dei vigili del fuoco e dei medici, nonostante ciò la giovane con un arresto cardiorespiratorio, trasportata all’ospedale universitario di Gran Canaria, è deceduta il giorno dopo.

Il rimpatrio della salma di Valentina Gaggioli

La famiglia dopo la tragica notizia è ora impegnata nelle delicate pratiche per il rimpatrio della salma a Caraglio, città d’origine della ragazza.

Nei prossimi giorni si svolgeranno i funerali, ma non è escluso che possano essere richiesti esami sul corpo per avere chiare le cause della morte.