Una crisi profonda e la forza di ricominciare

Vanessa Incontrada, nota attrice e conduttrice spagnola, ha recentemente rivelato di aver affrontato una crisi sentimentale con il compagno Rossano Laurini, con cui condivide un legame duraturo di quasi vent’anni e un figlio, Isal. In un’intervista al Corriere della Sera, ha aperto il suo cuore, ammettendo che la rottura c’è stata, ma che entrambi hanno trovato la forza di ricomporre i pezzi della loro relazione. La Incontrada ha descritto il loro percorso come un ‘lavoro’, sottolineando come le dinamiche di coppia possano cambiare nel tempo, portando a incomprensioni e momenti di crisi.

Il ritorno alla serenità

Nonostante le difficoltà, Vanessa ha trovato un nuovo equilibrio. Ha utilizzato una metafora marina per descrivere il loro rapporto: “Tra noi due c’è stato un po’ di mare mosso, un momento di incomprensione che può capitare. Oggi vivo una situazione sentimentale stabile: il mare è calmo, molto calmo”. Questo ritorno alla serenità è stato accompagnato da una scelta di vita particolare: vivere a Follonica, un comune tranquillo in provincia di Grosseto, lontano dal caos delle grandi città. Qui, l’attrice si sente protetta e in grado di rigenerarsi, lontano dalle pressioni del mondo dello spettacolo.

Ritorno in tv e amicizia con Claudio Bisio

Recentemente, Vanessa è tornata alla ribalta televisiva con il programma Zelig, affiancata dall’amico e collega Claudio Bisio. La loro amicizia va oltre il lavoro, e Vanessa ha descritto Bisio come un maestro che le ha insegnato molto, in particolare sull’improvvisazione. Questo legame profondo si riflette anche nelle loro famiglie, creando un’atmosfera di affetto e supporto reciproco. Tuttavia, la vita di una celebrità non è priva di sfide, e Vanessa ha dovuto affrontare anche il fenomeno degli haters, che l’hanno attaccata per il suo aspetto fisico. Con il tempo, ha imparato a ignorare le critiche e a concentrarsi su se stessa, affermando: “Oggi gli hater non li calcolo proprio”.

Attesa per il progetto giusto

Nonostante il suo successo in televisione, l’attrice ha scelto di prendersi una pausa dal cinema, in attesa di proposte che rispecchino le sue aspirazioni artistiche. Ha rifiutato ruoli che non la rappresentano, come quelli drammatici che le sono stati offerti di recente. “L’ultima proposta me l’hanno ‘venduta’ come una storia non tragica: era la storia di un femminicidio, veda lei”, ha dichiarato, evidenziando la sua volontà di scegliere progetti che la soddisfino realmente. La storia di Vanessa Incontrada è un esempio di resilienza e determinazione, una testimonianza di come si possa affrontare e superare le difficoltà, sia nella vita privata che professionale.