Home > Video > Vanessa Minoia racconta sui social il suo percorso per combattere il cancro Vanessa Minoia racconta sui social il suo percorso per combattere il cancro

“È partito dal seno, ma dopo tre mesi ero già in metastasi”: Vanessa Minoia racconta con grande coraggio sui social (@vanessaminoia) il suo percorso per combattere il cancro e come ha scoperto la diagnosi