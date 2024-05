Vasto incendio a Bolzano, in fiamme un'azienda

Bolzano, 8 mag. (askanews) - Un vasto incendio è divampato in via di Mezzo ai Piani a Bolzano, sulla città si è levata un'enorme colonna di fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bolzano e dei dintorni. Ad andare in fiamme è stato l'intero stabilimento dell'Alpitronic, leader mon...

Bolzano, 8 mag. (askanews) – Un vasto incendio è divampato in via di Mezzo ai Piani a Bolzano, sulla città si è levata un’enorme colonna di fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bolzano e dei dintorni. Ad andare in fiamme è stato l’intero stabilimento dell’Alpitronic, leader mondiale delle colonne di ricarica per auto elettriche, dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Al momento non risultano morti e feriti. Ancora sconosciute le cause del rogo.