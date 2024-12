Velletri, due 13enni investite sulle strisce: una ha riportato gravi ferite

Serata drammatica a Velletri, in provincia di Roma, a causa di un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte due ragazzine di soli 13 anni. Stando ad una ricostruzione dei fatti le giovani stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un’auto in transito guidata da una donna le ha travolte, scagliandole a terra.

Incidente a Velletri: 13enni investite sulle strisce pedonali

Le ragazzine si trovavano nelle vicinanze della stazione ferroviaria e avevano cominciato ad attraversare il tratto stradale utilizzando le strisce pedonali. Il veicolo guidato da una signora di 60 anni circa le ha investite. Sul posto sono rapidamente intervenute le ambulanze dei soccorritori per stabilizzare le 13enni, una delle quali ha riportato ferite più gravi. La donna alla guida dela Toyota Yaris si è fermata a prestare immediatamente soccorso e successivamente a fornire la sua versione dei fatti alle forze dell’ordine, giunte in loco in una manciata di minuti.

Una ragazzina è stata portata per accertamenti all’ospedale di Velletri, l’altra in codice rosso al nosocomio di Ariccia a causa delle ferite più gravi riportate. Non è in pericolo di vita. Le forze dell’ordine si sono occupate di effettuare tutti i rilievi del caso e stanno lavorando ad una ricostruzione dettagliata dei fatti.