Veneto: Fontana, 'auguri a Zaia, contento per elezione giovane come Stefani'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – "Zaia è un amico, ho visto che fa il presidente del Consiglio regionale, quindi gli auguro la miglior fortuna e sicuramente saprà farlo nel miglior modo. Sono particolarmente felice di quanto avvenuto in Veneto, perchè è bello vedere che ci sono dei ragazzi che si avvicinano alla politica e che possono anche assumere dei ruoli così rilevanti: Alberto Stefani lo conosco che aveva forse 16 anni, è giovane, preparato, per bene, prende un'eredità pesante, ha 33 anni, l'età giusta della passione, adesso non sarà semplice in questo ruolo fare quello che dovrà fare".

Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando l'Associazione stampa parlamentare per gli auguri di fine anno.