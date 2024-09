Un bagnino di 44 anni ha salvato una turista straniera di 70 anni colta da un malore in acqua, ma è stato multato. La vicenda è accaduta a Venezia.

LEGGI ANCHE: Bagnino di 16 anni salva una bambina alla deriva in mare

Venezia, bagnino salva turista e viene multato

Saverio Amato, bagnino di 44 anni, ha salvato la vita di una persona, ma ha ottenuto una sanzione da 1.032 euro. Lo scorso 3 settembre, sulla spiaggia di Ca’ Savio, aveva salvato una turista straniera di 70 anni colta da un malore in acqua. Nei giorni scorsi gli è stato notificato un verbale con la sanzione per mancata immediata comunicazione all’ufficio marittimo, che avrebbe precluso l’assolvimento dei compiti istituzionali della Capitaneria.

Il bagnino non avrebbe allertato subito la Capitaneria di Porto, come previsto da protocollo, precludendone l’assolvimento dei suoi compiti istituzionali. Il bagnino ha già comunicato che farà ricorso, come riportato dal Gazzettino.

Bagnino multato dopo salvataggio: le reazioni

Questa vicenda ha scatenato non poco stupore nell’opinione pubblica. Moltissime persone stanno mostrando solidarietà nei confronti del bagnino, che ha salvato la vita di quella donna. Al suo fianco anche Roberta Nesto, sindaco di Cavallino-Treporti. “Per noi conta l’aspetto sostanziale e vale il fatto che una vita umana è stata salvata” ha dichiarato, che sta valutando di omaggiare i bagnini di salvataggio in servizio, che durante l’estate hanno salvato vite.