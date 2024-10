Venezia introduce un nuovo regolamento per le locazioni turistiche

Il comune di Venezia stabilisce norme per gestire le locazioni turistiche nel centro storico.

Il nuovo regolamento per le locazioni turistiche a Venezia

Venezia, la storica città dei canali, ha recentemente approvato un regolamento innovativo per gestire le locazioni turistiche nel suo centro storico. Questa iniziativa si affianca alla legge nazionale del 2022, che limita a 120 giorni l’uso di un’abitazione per scopi turistici. Il sindaco Luigi Brugnaro ha sottolineato l’importanza di controllare l’uso delle abitazioni e garantire la convivenza tra residenti e turisti.

Le nuove disposizioni per i proprietari

Il regolamento prevede che le locazioni turistiche di tipo alberghiero possano avere una doppia denominazione, ‘residenziale – turistica’. Questo permetterà ai proprietari di affittare le loro abitazioni per tutto l’anno, combinando soggiorni brevi con ospitalità a lungo termine. Questa misura è pensata per facilitare l’accesso a professionisti, studenti e altri soggetti che cercano un alloggio in una città dove il mercato delle locazioni è spesso saturo e costoso.

Obblighi e responsabilità per i locatori

Una volta approvato, il regolamento richiederà ai locatori di iscriversi a un elenco specifico e di rispettare una serie di regole. Sarà necessario accompagnare gli ospiti al loro arrivo, spiegare le norme di decoro cittadino e garantire il rispetto del regolamento condominiale. Inoltre, i locatori dovranno essere reperibili 24 ore su 24 per gestire eventuali problemi, come schiamazzi o danni. Chi deciderà di rimanere nel vincolo dei 120 giorni dovrà dichiarare anticipatamente i giorni di locazione, per facilitare i controlli e garantire il rispetto della normativa nazionale.