Venezuela: media, 'Gb si asterrà su voto risoluzione Onu contro arresto Maduro'

Londra, 5 gen. (Adnkronos) – Il Regno Unito si asterrà se il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovesse votare una risoluzione contro l'arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti. Lo riporta il Times, secondo cui "la Gran Bretagna si asterrà dal criticare gli Stati Uniti per la cattura di Maduro, temendo di irritare Donald Trump.

Il Regno Unito non farà alcuna valutazione circa la legittimità dell'azione. Se la questione verrà sottoposta al voto presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il Regno Unito si asterrà".

"Il punto di vista del Regno Unito – afferma il Times – è che non gli spetta esprimere un giudizio su un'azione unilaterale degli Stati Uniti di cui il governo non era a conoscenza in anticipo. Il governo teme che ciò possa mettere a repentaglio le relazioni con gli Stati Uniti in un momento critico, in particolare per quanto riguarda il futuro dell'Ucraina. Una fonte governativa di alto livello ha dichiarato: 'Questa è stata una decisione degli Stati Uniti. Non spetta a noi giudicare se sia stata legale'.