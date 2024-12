Venezuela: Sujù, 'premio Sacharov riconoscimento per tutti i venezuelani'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Sono grata per questo premio a Maria Corina Machado e a Edmundo González. È un riconoscimento che viene dato a loro ma che in realtà è un riconoscimento che viene dato a tutto il popolo del Venezuela". Lo ha detto Tamara Sujú,...

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – "Sono grata per questo premio a Maria Corina Machado e a Edmundo González. È un riconoscimento che viene dato a loro ma che in realtà è un riconoscimento che viene dato a tutto il popolo del Venezuela". Lo ha detto Tamara Sujú, direttrice esecutiva del Casla – Centro de Estudios para América Latina, parlando in occasione della consegna del Premio Sacharov 2024 per la libertà di pensiero a María Corina Machado, leader delle forze democratiche in Venezuela, e al Presidente eletto Edmundo González Urrutia.

"Il premio mette in risalto la figura incredibile di una donna che nel corso della sua storia politica è stata sempre coerente con i principi e i valori democratici – ha aggiunto la Sujù – Questo premio celebra la libertà di pensiero, la democrazia, il diritto: libertà che viene incarnata da María Corina Machado, una donna speciale che ha lottato in modo incrollabile in questa direzione. E sappiamo che il suo coraggio, la sua integrità, la sua voglia di arrivare a raggiungere i suoi obiettivi a prescindere dal rischio di mettere a repentaglio la propria vita, la propria libertà, anche fisica, le è valso il soprannome di 'liberatrice'".

"Il premio viene conferito anche a Edmundo González Urrutia, che da candidato dell'opposizione democratica ha affrontato un regime criminale con lucidità e che ha dovuto lasciare il Paese per la propria sicurezza. Ne voglio ricordare l'importanza: sappiamo che candidarsi nella sua posizione non è stato facile, per questo voglio celebrare il suo coraggio, la sua lucidità, la sua integrità. Sappiamo che in Venezuela esercitare il proprio diritto al voto con libertà può significare essere uccisi o torturati. Grazie a tutti i rappresentanti del Parlamento europeo, grazie ai leader europei che hanno accompagnato i nostri leader e i nostri cittadini, grazie all'Italia per averci accompagnati nel far sentire la voce dei democratici e condannare i repressori, per perseguire la giustizia e supportare la Corte Penale internazionale".