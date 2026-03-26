Verdetto storico: Meta e Google ritenute responsabili per danni ai giovani

Il verdetto mette sotto accusa il design delle piattaforme e rilancia il dibattito su tutela dei minorenni e responsabilità delle big tech

Una giuria della contea di Los Angeles ha stabilito che Meta e Google sono responsabili, almeno parzialmente, dei danni subiti da una ventenne che ha raccontato anni di uso compulsivo delle piattaforme. Il caso, seguito con attenzione perché considerato un caso pilota per migliaia di cause simili, ha messo al centro non tanto i contenuti, quanto il design persuasivo degli algoritmi e delle funzioni che, secondo i querelanti, favoriscono la dipendenza dei giovanissimi.

La giovane, identificata nei documenti della corte con le iniziali KGM e chiamata Kaley dagli avvocati, ha testimoniato che l’uso precoce di servizi come YouTube e Instagram ha contribuito all’insorgenza di ansia, depressione e disturbo da dismorfia corporea. Dopo rapide giornate di dibattimento e oltre 40 ore di deliberazioni, la giuria ha emesso un verdetto che potrebbe influenzare l’ampio gruppo di cause consolidate contro le grandi piattaforme tecnologiche.

Il racconto della parte lesa e le pratiche contestate

Secondo quanto emerso in aula, la donna ha affermato di aver cominciato a usare YouTube in tenera età e di essersi avvicinata a Instagram durante l’infanzia, accumulando contenuti e interazioni che hanno modellato la sua autostima. I legali della parte civile hanno illustrato come funzioni come le notifiche, i filtri fotografici e i meccanismi di rinforzo sociale possano produrre un “rush” emotivo simile a quello descritto dalla vittima, spingendo a controllare continuamente le app anche in momenti inappropriati.

Elementi chiave della testimonianza

Kaley ha raccontato di aver postato centinaia di video in età scolare e di aver utilizzato strumenti per aumentare le “like” percepite, spiegando che quel riscontro le dava un senso di popolarità. Ha anche detto di essersi allontanata dalla famiglia, di aver sviluppato sintomi clinici come dismorfia corporea, ansia e ideazione suicidaria, che i suoi consulenti sanitari hanno collegato al rapporto con le piattaforme. I periti e i testimoni hanno analizzato documenti interni che indicavano strategie mirate ad aumentare la permanenza degli utenti giovani, accentuando il tema della responsabilità aziendale.

La decisione della giuria e le sanzioni proposte

Il verdetto, pronunciato il 25 marzo 2026, ha attribuito alla giovane 3 milioni di dollari di danni compensatori e altri 3 milioni come danno punitivo, ritenendo che le società avessero agito in modo tale da giustificare una punizione aggiuntiva. La giuria ha ritenuto che Meta fosse responsabile per il 70% della somma e che Google rispondesse per la parte rimanente. Pur trattandosi di cifre modeste per bilanci di trilioni di dollari, la portata simbolica resta elevata: per la prima volta una giuria ha definito il prodotto digitale come difettoso per via del suo design rivolto ai minori.

Conseguenze legali e prossimi passi

Il giudice deve ancora formalizzare la sentenza e stabilire l’entità definitiva dei danni, ma entrambe le aziende hanno annunciato l’intenzione di impugnare la decisione. Le società sostengono che la salute mentale degli adolescenti è un tema complesso e che non è possibile attribuirne la causa a una singola app. Nel frattempo, il verdetto funge da stimolo a decine di azioni analoghe e potrebbe avviare negoziati o cambi di pratica nelle policy di prodotto.

Impatto più ampio: altri processi e la pressione normativa

Il giudizio arriva mentre altre giurisdizioni hanno già inflitto sanzioni a Meta: in un processo distinto in New Mexico, una giuria ha imposto una multa di 375 milioni di dollari per presunte omissioni nella protezione dei minori e nella segnalazione di abusi. Inoltre, più di 40 procuratori generali statali hanno promosso cause federali e statali, sostenendo che le aziende abbiano consapevolmente progettato prodotti che catturano l’attenzione dei giovanissimi.

Il caso di Los Angeles è quindi inserito in un quadro legislativo e sociale che vede scuole e autorità prendere provvedimenti, dai divieti di telefono in aula a proposte normative più stringenti. Se queste battaglie legali continueranno a produrre verdetti simili, le aziende tecnologiche potrebbero trovarsi costrette a ripensare interfacce, algoritmi e policy per la tutela dei minori, affrontando la questione della responsabilità sociale in modo strutturale.