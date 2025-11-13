Verizon annuncia storici tagli di posti di lavoro nel settore delle telecomunicazioni: ecco cosa sapere

Scopri come Verizon sta navigando attraverso una fase di ristrutturazione, affrontando licenziamenti senza precedenti e implementando cambiamenti strategici per adattarsi al mercato in evoluzione.

La Verizon, uno dei principali attori nel settore delle telecomunicazioni, annuncia una ristrutturazione senza precedenti, che prevede tagli di circa 15.000 posti di lavoro. Questa decisione, il più ampio piano di licenziamenti mai attuato dall’azienda, coincide con l’arrivo del nuovo CEO, Dan Schulman, ex dirigente di PayPal.

Motivi dietro i licenziamenti

Fonti interne confermano che la riduzione dei posti di lavoro, che interesserà circa il 15% della forza lavoro negli Stati Uniti, è stata decisa per ristrutturare le posizioni managerial non sindacalizzate. Si prevede che oltre il 20% di questi dipendenti sarà coinvolto nei tagli. Inoltre, Verizon intende convertire circa 180 negozi al dettaglio da operazioni aziendali a franchising, una mossa che riflette una strategia più mirata e flessibile per rispondere alle esigenze del mercato.

La sfida della concorrenza

Il contesto di questo cambiamento non è casuale. Verizon affronta una crescente competizione nel settore delle telecomunicazioni. La crescita degli abbonati si sta rallentando e i consumatori si mostrano sempre più riluttanti a investire in piani wireless premium. Le aziende rivali, come AT&T e T-Mobile, stanno guadagnando terreno, rendendo necessario per Verizon un ripensamento della propria strategia commerciale.

Strategie del nuovo CEO

Dan Schulman, già membro del consiglio di amministrazione di Verizon per sette anni, ha ribadito la necessità di apportare cambiamenti radicali. Ha dichiarato che l’azienda deve avviare una trasformazione dei costi e una ristrutturazione fondamentale della propria base di spese. Schulman ha sottolineato: “Dobbiamo diventare una realtà commerciale più semplice, snella e agguerrita”. Questa visione si allinea con l’intento di non aumentare i prezzi e di concentrarsi maggiormente sulle esigenze dei clienti.

Riflessioni sul futuro finanziario

Schulman ha sottolineato che la crescita finanziaria di Verizon è stata eccessivamente dipendente dagli aumenti di prezzo. Questa strategia non può essere sostenuta senza un reale incremento nel numero di abbonati. Ha riconosciuto che una strategia basata esclusivamente sull’aumento dei prezzi, priva di un corrispondente aumento degli utenti, non è sostenibile nel lungo periodo.

Il passato recente di Verizon

Negli ultimi anni, Verizon ha già effettuato significativi licenziamenti, con quasi 20.000 dipendenti che hanno lasciato l’azienda in un triennio. Solo nell’anno scorso, Verizon ha annunciato una riduzione di 4.800 posti di lavoro attraverso un programma volontario, che ha comportato un onere finanziario di quasi 2 miliardi di dollari. Nel 2018, un programma simile aveva portato alla partenza di circa 10.400 dipendenti.

Strategia di prezzo e mercato

Verizon si distingue attualmente per i prezzi più elevati nel settore delle telecomunicazioni. Questa strategia, secondo gli analisti, appare difficile da sostenere in un contesto di crescente competitività. Craig Moffett, senior analyst presso MoffettNathanson, ha sottolineato che il nuovo CEO dovrà affrontare la questione della perdita di abbonati. Questo scenario implica la necessità di sovvenzionare smartphone costosi per mantenere la clientela.

Investimenti e prospettive future

Negli ultimi anni, Verizon ha investito ingenti somme per acquisire spettri wireless strategici e ha realizzato operazioni significative di fusione e acquisizione. Tra queste, spicca il contratto da 20 miliardi di dollari per Frontier Communications. Inoltre, la società ha speso 6 miliardi di dollari per l’acquisizione di TracFone Wireless, fornitore di servizi di telefonia mobile prepagata. Nonostante alcuni annunci preoccupanti, il titolo di Verizon ha registrato un incremento dell’1,3% durante le contrattazioni di metà giornata.

Verizon si trova attualmente in un momento cruciale della sua storia aziendale. I cambiamenti imposti dal nuovo management e le sfide del mercato richiedono un’attenta gestione, oltre a strategie innovative per garantire la sostenibilità e la crescita futura dell’azienda.