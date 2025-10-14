Roma, 14 ott. (Adnkronos) – Tre carabinieri sono morti nell'esplosione avvenuta oggi durante uno sgombero in una casa rurale del comune di Castel d'Azzano (Verona) nel corso delle prime ore del mattino. L'esplosione ha provocato il crollo della struttura. Risultano tredici feriti tra carabinieri, poliziotti e vigili del fuoco.
Verona, esplosione durante sgombero casa: morti tre carabinieri
