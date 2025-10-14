Home > Flash news > Verona, esplosione durante sgombero casa: morti tre carabinieri

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – Tre carabinieri sono morti nell'esplosione avvenuta oggi durante uno sgombero in una casa rurale del comune di Castel d'Azzano (Verona) nel corso delle prime ore del mattino. L'esplosione ha provocato il crollo della struttura. Risultano tredici feriti tra carabinieri, poliziotti e vigili del fuoco.