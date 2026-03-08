Vertice di Doral, Trump propone una coalizione antimafia per l'America latina

Un vertice svoltosi nel resort di Doral, in Florida, ha inaugurato un’iniziativa promossa dal presidente Donald trump per contrastare i cartelli della droga e rafforzare la cooperazione tra governi alleati. All’incontro hanno partecipato rappresentanti di primo piano della destra latinoamericana, confermando l’intento di avviare una strategia comune su sicurezza e migrazioni.

Hanno preso parte al vertice leader come Javier Milei, Daniel Noboa e Nayib Bukele, oltre a delegazioni di diversi Paesi della regione. L’obiettivo dichiarato è costruire una piattaforma congiunta centrata su controllo dei traffici illeciti, gestione dei flussi migratori e riduzione dell’influenza di attori esterni; nei prossimi giorni sono attesi dettagli sulle misure operative e sui meccanismi di cooperazione.

Obiettivo e assetto politico della coalizione

Il nucleo dell’annuncio di Trump indica l’impiego di forza militare e strumenti di sicurezza per smantellare le strutture dei cartelli. L’approccio è accompagnato da un richiamo aggiornato alla Dottrina Monroe, intesa come principio di intervento degli Stati Uniti nell’emisfero occidentale per tutelare gli interessi nazionali e limitare l’influenza di potenze straniere. La composizione dei partecipanti ha delineato un asse conservatore che privilegia la collaborazione militare e di intelligence come priorità strategica. Nei prossimi giorni saranno comunicati i dettagli operativi e i meccanismi di cooperazione tra gli Stati coinvolti.

Partecipanti, assenze e numeri

In seguito all’annuncio sui dettagli operativi, al summit hanno partecipato leader di Bolivia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Honduras, Panama, Paraguay, Guyana e Trinidad e Tobago, oltre al presidente eletto del Cile, José Antonio Kast. Le adesioni effettive sono risultate inferiori rispetto alla retorica dei 17 Stati coinvolti, generando incertezza sui numeri comunicati.

Di rilievo sono state le assenze del Messico e del Brasile, Paesi centrali nelle rotte e nelle reti del narcotraffico; la loro mancata partecipazione solleva dubbi sulla portata operativa e sulla capacità di coordinamento multilaterale dell’iniziativa.

Reazioni regionali e implicazioni geostrategiche

La risposta locale è risultata divisa tra consensi e critiche. Leader conservatori presenti hanno accolto la promessa di operazioni congiunte e supporto statunitense come un elemento positivo per la sicurezza regionale. Governi di sinistra, in particolare Cuba, Venezuela e Nicaragua, hanno invece definito il progetto interventismo e neocoloniale.

Analisti osservano che la questione della sicurezza ha rafforzato forze politiche di destra in diversi Paesi. In quei contesti l’interventismo esterno viene talvolta percepito come protezione contro la criminalità organizzata, riducendo le resistenze politiche a operazioni congiunte. Allo stesso tempo, la mancata partecipazione di alcuni attori solleva dubbi sulla portata operativa e sulla capacità di coordinamento multilaterale dell’iniziativa, elemento che potrebbe condizionare sviluppi futuri.

Il peso del Messico e dei traffici transnazionali

L’assenza del Messico è considerata particolarmente significativa dagli esperti. Il Paese è un hub fondamentale nella catena del narcotraffico. Gruppi criminali messicani controllano rotte e logistica verso il Nord e verso destinazioni extra-continentali, incidendo direttamente sull’efficacia di misure regionali coordinate.

Analogamente, il ruolo di gruppi brasiliani nelle tratte verso l'Europa rende critica la partecipazione di Brasilia. Senza il coinvolgimento di questi attori, qualsiasi strategia rischia di non interrompere compiutamente le supply chain del narcotraffico su scala continentale.

Proposte operative e limiti dell’agenda

A seguito dell’incontro, le delegazioni hanno siglato una dichiarazione congiunta volta a rafforzare la cooperazione su frontiere, intelligence e protezione delle infrastrutture critiche. Il documento sottolinea un approccio orientato alla sicurezza, riassunto dallo slogan pace attraverso la forza.

Il presidente Trump ha dichiarato la disponibilità a sostenere operazioni militari mirate, citando la possibilità di attacchi su strutture collegate ai cartelli. Gli impegni indicano priorità operative immediate, ma non contengono programmi dettagliati di sviluppo socioeconomico volti a ridurre le cause profonde del fenomeno.

Analisti e osservatori critici sottolineano che l’agenda appare prevalentemente difensiva e centrata sui rischi per gli Stati Uniti, come migrazione e criminalità. La critica evidenzia l’assenza di misure strutturali sul fronte economico e sociale, necessarie per una strategia a lungo termine.

A questo proposito, il prossimo passo operativo dovrà chiarire modalità e tempi di inclusione di Messico e Brasile nelle iniziative multilaterali, oltre a definire indicatori di successo e meccanismi di rendicontazione per le azioni concordate.

Durata e sostenibilità della coalizione

La coesione di un’alleanza eterogenea resta incerta. Molti governi possono aderire per interessi politici a breve termine. La continuità dipenderà dalla capacità di trasformare dichiarazioni in azioni concrete e dal rispetto della sovranità nazionale.

Il valore simbolico dell’iniziativa è rilevante, ma permangono limiti pratici nel contrasto delle reti criminali transnazionali. L’assenza di alcuni Paesi chiave e le critiche che vedono nell’operazione tracce di vecchie pratiche di influenza esterna indeboliscono l’efficacia attesa. Per valutare la sostenibilità saranno necessari indicatori misurabili e meccanismi di rendicontazione efficaci, oltre a un calendario operativo condiviso.

Conclusione

A fronte dell’accordo raggiunto, il vertice di Doral rappresenta un nuovo tentativo di rimodellare la politica di sicurezza nell’emisfero occidentale attraverso una coalizione di governi conservatori. Restano aperte questioni sulla partecipazione di attori chiave, sulla sostenibilità dell’impegno militare e sull’efficacia di una strategia incentrata prevalentemente sulla forza. Mancano, inoltre, misure concrete che affrontino le cause strutturali del traffico di droga e della criminalità organizzata, come povertà, corruzione e carenze istituzionali. Per valutare la tenuta dell’alleanza saranno indispensabili indicatori misurabili, meccanismi di rendicontazione efficaci e un calendario operativo condiviso, condizioni necessarie per giudicare risultati e sostenibilità nel medio periodo.