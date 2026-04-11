Vertice Tajani e Berlusconi: pace interna e nodo Barelli

Vertice Tajani e Berlusconi: pace interna e nodo Barelli

Dopo ore di confronto a Cologno Monzese, Tajani e la famiglia Berlusconi spingono per una soluzione concordata su Barelli e la gestione dei congressi

Il confronto durato oltre quattro ore negli uffici Mediaset di Cologno Monzese il 10 aprile 2026 ha segnato un momento di svolta nella gestione dei malumori interni di Forza Italia. All’incontro hanno partecipato Antonio Tajani, Marina e Pier Silvio Berlusconi e Gianni Letta, che hanno cercato di ricondurre il dibattito su binari di responsabilità e sintesi.

Al centro delle preoccupazioni c’è la nomina del nuovo capogruppo alla Camera e il tema dei congressi regionali, che ha provocato forti tensioni in molte Regioni. Il messaggio principale emerso è stato chiaro: serve unità e rinunciare alle polemiche per lavorare al rilancio del partito.

Il vertice e i messaggi principali

Secondo quanto riferito, la famiglia Berlusconi insieme a Tajani ha insistito sulla necessità di un richiamo al senso di responsabilità verso tutti gli esponenti del partito.

Sono state avviate una serie di telefonate e contatti per rasserenare gli animi e spiegare la scelta di indicare Enrico Costa come soluzione di mediazione per la guida del gruppo alla Camera. L’obiettivo dichiarato è evitare spaccature e trovare una composizione che accontenti le varie anime interne.

Nomine e mediazioni

Nella riunione sono state valutate più ipotesi per il posto lasciato vacante, dopo il rimescolamento al Senato che ha visto Maurizio Gasparri sostituito da Stefania Craxi. Per Montecitorio il nome di Enrico Costa è circolato come punto di equilibrio, anche se permangono riserve interne. La mediazione è stata affidata in parte a Gianni Letta, chiamato a ricucire tra le istanze della famiglia Berlusconi e le preoccupazioni dei dirigenti territoriali.

La questione di Paolo Barelli

Il futuro di Paolo Barelli, attuale capogruppo alla Camera, resta centrale nelle trattative. Fonti parlamentari riferiscono che la formalizzazione delle dimissioni potrebbe avvenire nella settimana successiva al vertice: si sta cercando una exit strategy che eviti contrasti pubblici e saldi equilibri con gli alleati di governo.

Opzioni e vincoli

Tra le soluzioni al vaglio c’è l’ipotesi di un incarico governativo come sottosegretario, ma sul tavolo è emersa anche la questione dell’incompatibilità legata alla presidenza della Federnuoto, che potrebbe ostacolare una nomina in esecutivo. Si è parlato inoltre di possibili scambi di poltrone con nomi come Maurizio Casasco, Valentino Valentini o Giorgio Mulè, ma senza conferme definitive: la partita rimane aperta e vincolata all’accordo con gli alleati.

I congressi regionali e le tensioni sul territorio

Un altro fronte di contrasto sono i congressi regionali, sollevati dalle dirigenze locali di Puglia, Sicilia, Campania, Lombardia e Sardegna, che chiedono di fermare le iniziative in diverse realtà. La posizione di alcuni leader regionali è netta: serve una pausa per evitare contestazioni che potrebbero spacchettare il consenso locale.

Calendario e criteri

Per rispondere a queste preoccupazioni, il governatore piemontese Alberto Cirio è stato indicato per incontrare Marina Berlusconi a Milano con l’obiettivo di calendarizzare i congressi e decidere quali celebrarne solo dove il partito è compatto. L’idea prevalente è celebrare le assise soltanto in quei territori in cui è possibile garantire unità interna, rinviando o ripensando le procedure dove il rischio di fratture è elevato.

Scenari politici e prossimi passi

Il vertice del 10 aprile 2026 segna una fase di tentata ricomposizione che avrà riflessi anche nei rapporti con Fratelli d’Italia e la Lega, soprattutto in vista delle decisioni sui sottosegretari che sono state rinviate a un pacchetto unico da portare in Consiglio dei ministri. È chiaro che la gestione delle nomine e il calendario congressuale saranno i due terreni su cui si misurerà la capacità di Forza Italia di ricompattarsi.

Nei prossimi giorni saranno cruciali i contatti tra Tajani, la famiglia Berlusconi e i territori per tradurre gli impegni del vertice in atti concreti: la disponibilità a mediare e a trovare soluzioni condivise rimane la linea indicata per evitare ulteriori tensioni e preparare il partito alle sfide future.