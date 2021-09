Vezzali e Cozzoli a lancio Multi Sport Village al Foro Italico

Roma, 24 set. (askanews) – Un Urban Sport Area che ha dato vita a una moltitudine di esibizioni e dimostrazioni, con la possibilità per presenti e visitatori di provare tutti gli sport proposti: hockey su prato, rugby, badminton, taekwondo, squash, tennis tavolo, bridge, skate, triathlon, gym boxe, tiro a segno, arti marziali, yoga, football americano e molti altri.

Per un giorno il Parco Foro Italico si è trasformato nel più grande Multi Sport Village di Roma: a partire dall ingresso da Viale delle Olimpiadi e lungo tutto il viale, nei prati di fronte alla Sala delle Armi, fino alla Grand Stand Arena, vicino all albero del fitness e allo Stadio Pietrangeli sono sorti spazi dedicati alle varie attività sportive.

Un iniziativa – denominata #BeActive – nell ambito della Settimana europea dello sport che ricorre dal 23 al 30 settembre, un progetto lanciato nel 2015 dalla Commissione Europea e giunto alla settima edizione, coordinato in Italia dal dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio, insieme con Sport e Salute. All ideale taglio del nastro, non sono volute mancare personalità istituzionali, su tutti la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali e il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli (anche da podio in video 41 secondi), accompagnato dal direttore generale Diego Nepi Molineris (clip sui divanetti).

“Iniziative come quella della Settimana dello Sport possono incrementare e promuovere sempre di più stili attivi che producono benessere e dunque lo sport testimonial verso questo percorso. Una settimana all insegna dello sport, #Beactive è il cappello di questa settimana: noi vogliamo il cambiamento e portare quella rivoluzione della cultura sportiva che dal mio punto di vista passa attraverso gli atletici olimpici e la promozione dello sport, ma anche attraverso lo sport nella scuola”

L obiettivo di Sport e Salute è promuovere il diritto allo Sport.

“Questa è una grande occasione di rilancio: dell Italia, dell Europa ma soprattutto dei cittadini e di tutti i territori italiani. Lo sport vuole arrivare, con Sport e Salute, in tutte le città e in tutte le aree rurali dove lo sport non arriva e deve essere considerato un diritto. Sport e Salute vuole promuovere questo diritto”.

All evento c erano anche le legend sportive Tania Di Mario, Massimiliano Rosolino, Manuela Di Centa e Stefano Maniscalco (varie clip schierati, da 9 e 5 secondi), oltre ad Antonio Parenti, capo della rappresentanza in Italia della Commissione europea.

“E un estate che credo si sia costruita nel corso degli anni con una forte partecipazione dal basso, di tutte le persone, e che spero ci spinga – come la Commissione europea vuole e si augura – a fare sport”.

(clip da 19 e 4 secondi che firmano) L Autorità Garante per l infanzia e l adolescenza, Carla Garlatti, ha firmato con la sottosegretaria Vezzali un protocollo d intesa – definito molto importante – per diffondere la cultura dei diritti dell infanzia e dell adolescenza in ambito sportivo e per garantire il diritto allo sport dei minorenni.

