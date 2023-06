Home > Video > Vi siete mai chiesti come vengono suonate le campane oggi? Ecco la risposta Vi siete mai chiesti come vengono suonate le campane oggi? Ecco la risposta

Ormai, si sa, è tutto digitalizzato: anche per le campane delle chiese è così? In questo video vi mostriamo come funziona al giorno d’oggi rispetto al passato. Lo sapevate?