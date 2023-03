Vialli: Mancini, 'importante ricordarlo, dobbiamo fare bene anche per lui'

Firenze, 20 mar. - (Adnkronos) - "Ne ho già parlato coi ragazzi, per noi sarà importante ricordarlo. Come se fosse qui con noi. Lui aveva i suoi spazi e non è semplice per noi, dobbiamo provare a fare bene anche per lui". Lo dice il ct della Nazionale italiana Roberto ...

Firenze, 20 mar. – (Adnkronos) – "Ne ho già parlato coi ragazzi, per noi sarà importante ricordarlo. Come se fosse qui con noi. Lui aveva i suoi spazi e non è semplice per noi, dobbiamo provare a fare bene anche per lui". Lo dice il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ricordando Gianluca Vialli, ex capo delegazione azzurra, scomparso lo scorso 6 gennaio.