Un ultraleggero è precipitato la mattina del 26 dicembre a Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza, lungo il canale di scolo dell’autostrada A31: il pilota versa ora in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto attorno alle 11, e sarebbe stato causato da un’anomalia al motore del velivolo, modello “Minifox”, prodotto dall’azienda Eurofly.

Vicenza, ultraleggero si schianta vicino all’autostrada: gravissimo il pilota

L’ultraleggero era appena decollato da un campo a pochi chilometri dal luogo dello schianto, quando il motore all’improvviso si sarebbe spento, rendendo ingovernabile il piccolo velivolo. Il pilota, un 63enne residente a Chiuppano, è stato soccorso dal personale del Suem intervenuto sul posto e trasportato in eliambulanza in codice rosso in ospedale, in gravissime condizioni e dopo essere rimasto intrappolato nella carlinga a seguito del violentissimo impatto.

Ultraleggero precipita a pochi metri dalle auto in corsa

Nonostante le manovre per tentare un atterraggio di fortuna, l’ultraleggero si è schiantato nel fossato di fianco l’autostrada, evitando le auto in corsa solo per pochi metri. A intervenire per primi sono stati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e liberato il ferito. Sul posto presenti anche i carabinieri e la polizia stradale per i rilievi e la ricostruzione delle dinamiche dell’incidente, e per regolare l’intenso traffico del 26 dicembre.