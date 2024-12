Aereo monomotore si schianta sull'autostrada nello stato di New York: un morto e un ferito

Un grave incidente ha scosso Harrison, New York, dove un piccolo aereo monomotore, il Tecnam P2008, si è schiantato su un’autostrada, l’Interstate 684, vicino all’aeroporto di Westchester. A bordo si trovavano due persone e il bilancio è di un morto e un ferito grave. Il piccolo aereo sarebbe decollato da Linden, in New Jersey, quando si è verificato un guasto a bordo. L’incidente sarebbe avvenuto attorno alle ore 19 di giovedì 12 dicembre dopo che, raggiunti circa 3.150 piedi di altitudine, il pilota avrebbe riscontrato un guasto al motore, tentando un atterraggio di fortuna nell’aeroporto di Westchester. Nonostante ciò, il Tecnam P2008 è precipitato sulla autostrada, generando il panico tra gli automobilisti.

Aereo si schianta sull’autostrada nello stato di New York: sul posto i soccorsi

Il video dello schianto, diffuso sui social, è diventato virale. Sul posto si sono prontamente recati i soccorsi, per prestare assistenza alle persone a bordo dell’aereo. Una di loro è stata trovata senza vita, l’atra sarebbe stata condotta in gravi condizioni al Westchester Medical Center, anche se le autorità non avrebbero ancora diffuso la loro identità. La governatrice Kathy Hochul ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie coinvolte e lodato al prontezza dei soccorsi: “Il nostro impegno è garantire la sicurezza e supportare la comunità in questo momento difficile”.

In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente

Nel frattempo, la Federal Aviation Administration (FAA) e il National Transportation Safety Board (NTSB) avrebbero aperto le indagini per l’accertamento delle cause che hanno portato al guasto, segnalato dal pilota prima dello schianto, e per ricostruire la dinamica dell’incidente. A seguito dello schianto, vi è stata la chiusura completa dell’autostrada I-684 in entrambe le direzioni, con conseguenti disagi nel traffico, e sono stati predisposti percorsi alternativi.

Lo schianto di un aereo ultraleggero in Texas

Un altro incidente analogo si sarebbe verificato mercoledì pomeriggio intorno alle 15, quando un aereo ultraleggero si è schiantato su alcune automobili in fila su una strada in Texas. La Federal Aviation Administration avrebbe poi confermato a Fox News Digital che, al momento dell’incidente, a bordo dell’ultraleggero Piper PA-31 vi era solamente il pilota. Le sue condizioni di salute, come anche quelle delle persone coinvolte a terra, restano al momento sconosciute. Sul posto il subitaneo intervento della polizia e dei vigili del fuoco. L’aereo si era alzato in volo da circa 5 ore ed era decollato dall’aeroporto regionale di Victoria intorno alle 9.52. Le autorità stanno continuando ad indagare per chiarire le cause dell’accaduto. Nel video dell’incidente, diffuso sui social, si vede il decollo dell’aereo e il suo impatto, con le automobili in coda sulla strada in Texas.