Nubifragio a Roma: disagi al traffico stradale, paura in aeroporto per un atterreggio "da incubo"

Un violento nubifragio ha colpito Roma ieri in serata, causando disagi al traffico cittadino e paura in aeroporto per un volo il cui atterraggio è stato definito “da incubo”. Il traffico stradale, inoltre, era già in difficoltà a causa dello sciopero dei mezzi pubblici. Sono state diverse le strade a subire allagamenti, in particolar modo nell’area sud della Capitale. Sono stati segnalati anche alcuni incidenti e delle auto bloccate.

Nubifragio a Roma, paura per un atterraggio “da incubo”

I disagi si sono concentrati in particolare nel centro storico, tra Colosseo, Circo Massimo e lungotevere, e a nord-ovest della città. Un Boeing 777 della compagnia Emirates, il cui arrivo da Dubai era previsto a Roma per le 18:45, ha dovuto deviare su Ciampino a causa delle condizioni meteo difficili. L’atterraggio sarebbe stato definito “da incubo” dai passeggeri, a causa delle forti turbolenze a bordo.

Atterraggio da incubo per un Boeing 777 bloccato a Ciampino

Il velivolo si sarebbe fermato in pista a lungo, probabilmente in attesa del rifornimento di carburante necessario per tornare sullo scalo di Fiumicino e atterrare, infine, al Leonardo da Vinci come previsto. “Siamo bloccati sulla pista – avevano riferito dei passeggeri -, in attesa di poter ripartire. C’è forte disagio, soprattutto per l’atterraggio che è stato da brividi, c’è chi è stato male di stomaco”.