Il Papa nomina una donna sottosegretario in Segreteria di Stato

Roma, 15 gen. (askanews) – Papa Francesco ha nominato una donna, Francesca Di Giovanni, sotto-segretario per il Settore multilaterale della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. E’ la prima sottosegretaria donna nella Segreteria di Stato vaticana.

Nata a Palermo il 24 marzo 1953, laureata in Giurisprudenza, officiale della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato dal 15 settembre 1993. Ha svolto il suo servizio sempre nel Settore multilaterale, soprattutto per quanto riguarda temi concernenti i migranti e i rifugiati, il diritto internazionale umanitario, le comunicazioni, il diritto internazionale privato, la condizione della donna, la proprietà intellettuale e il turismo.