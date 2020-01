Ecco la casa in Canada di Harry e Meghan, davanti all’oceano

Roma, 23 gen. (askanews) – Eccola qui la modesta magione dove Harry Windsor e Meghan Markle si sono riuniti in Canada e dove cominceranno la loro vita lontana dagli impegni reali britannici e forse dai riflettori; si chiama Mille Fleurs, Mille fiori, a North Saanich, pacifica periferia della città di Victoria sull’isola di Vancouver.

Sono passate due settimane dalla bomba mediatica lanciata dalla coppia a Londra con l’annuncio del ritiro dalla vita pubblica. Harry e Meghan hanno anche dato l’altolà ai paparazzi: lasciateci in pace o partiranno le denunce.

La coppia peraltro potrebbe non restare a lungo a Victoria; Meghan avrebbe già passato in rassegna alcune ville a Vancouver città e si parla anche di un trasferimento a Toronto. Nel frattempo si discute delle spese per la sicurezza della coppia reale e del loro piccolo Archie; il premier canadese Justin Trudeau ha annunciato che la questione è in discussione con la corona britannica.