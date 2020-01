Vasco Rossi ringranzia per la Medaglia al valore data al padre

Los Angeles, 28 gen. (askanews) – Nel giorno della Memoria, con una stories su Instagram, Vasco Rossi ha voluto ringraziare per l’onorificenza data al padre Giovanni Carlo, che fu internato nel lager nazista di Dortmund perché rifiutò di combattere per i tedeschi. La medaglia al valore è stata ritirata dalla mamma Novella. Il rocker di Zocca da Los Angeles, commosso, ha voluto esprimere la sua gratitudine e fare una riflessione sui tempi che corrono.

“Oggi nel giorno della Memoria è importante ricordare gli orrori le sofferenze, le vite sacrificate per la libertà e la democrazia. Soprattutto in questi periodi nei quali le sirene autoritarie e demagogiche tornano a farsi sentire così forte per incantare le masse con slogan facili, ecco ricordiamo che la democrazia e la libertà sono state conquistate prezzo di grandi sofferenze. Non vorrei che i miei figli dovessero rivedere cose così orribili… Meditate gente, state svegli non fatevi incantare”.