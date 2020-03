Coronavirus, Zingaretti dalla quarantena: “Bene decreto governo”

Roma, 10 mar. (askanews) – “Ieri il governo ha preso dei provvedimenti restrittivi e secondo me ha fatto molto molto bene. Ora è il momento di stare a casa. Certo, si può uscire: per fare la spesa, perché gli approvigionamenti non sono sospesi in nessuna parte del Paese, si può uscire per lavorare. Quello che è chiaro, è che bisogna stare a casa e non uscire se non per motivi assolutamente indispensabili, evitare assembramenti che sono anche vietati. Bisogna informarsi e rispettare le regole”. È il video-appello di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, postato su Facebook, all’indomani delle misure annunciate da Conte che prevedono l’intera Italia “zona protetta”.

“Lo dobbiamo fare per il nostro Paese, per tutti e anche per aiutare gli operatori della sanità – afferma il governatore del Lazio – sono in trincea da settimane, lottano per noi, lottano per la nostra vita, per la nostra salute.

Stanno veramente dando tutto quello che si può dare. Ora è il momento della responsabilità e dell’unità perché se c’è una cosa che insegna questo virus è che abbiamo bisogno l’uno degli altri e che tutti abbiano comportamenti responsabili”.