Coronavirus, Zaia: il lockdown è finito. In Veneto è già fase due

Roma, 14 apr. (askanews) – Il lockdown non esiste più ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel consueto punto stampa sul coronavirus.

“A voi risulta che esista ancora il lockdown? Non esiste più perché sono state autorizzate delle imprese e altre si sono auto-autorizzare con la deroga del silenzio assenso”.

“Dobbiamo guardare in faccia la realtà che dice che il lockdown non esiste più quindi dobbiamo investire per rimettere in sicurezza i cittadini”, ha sottolineato il governatore, “altrimenti dobbiamo richiudere tutto”.

“La fase 2, ci piaccia o no, è già iniziata – ha aggiunto Zaia -in questo mese ci giochiamo il nostro futuro e anche la nostra vita”.