Covid, da oggi mascherine all’aperto obbligatorie a Parigi

Parigi, 10 ago. (askanews) – A Parigi si torna a indossare la mascherina all’aperto. L’amministrazione locale ha deciso di renderne obbligatorio l’uso in alcune zone della città e alcuni dipartimenti per cercare di fermare il rimbalzo del coronavirus che fa temere una seconda ondata di epidemia con effetti potenzialmente devastanti per l’economia francese. Il provvedimento, previsto per un periodo di un mese, è rinnovabile e sembra essere accettato di buon grado dalla cittadinanza. Secondo un sondaggio quasi due terzi dei francesi sono favorevoli a indossare una maschera all’esterno. Il mancato utilizzo della mascherina è punibile con una multa di

135 euro.