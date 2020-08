Kamala Harris, indiana e giamaicana: la gioia a New Delhi

Roma, 12 ago. (askanews) – Di padre giamaicano e madre indiana, Kamala Harris – chiamata da Biden come sua vice nel ticket presidenziale democratico – è sia la prima donna nera sia la prima asiatica a essere in corsa per la Casa Bianca.

E gli indiani stanno reagendo positivamente alla nomina della Harris. Come Lionell Singh, studente a New Delhi:

“Mi rende orgoglioso. Sono felice. E che sia una donna, questo è vero. Sua madre è di Chennai. La maggior parte delle persone di Chennai, devono essere molto contente che qualcuno della loro zona sia stato nominato. Quindi è motivo di orgoglio, sì”.

Gli fa eco Sukanta Mahapatra, residente a Calcutta: “Beh, non sono a conoscenza della politica americana. Non so molto di Joe Biden. Kamala Harris, è di origine indiana, solo per metà, ma non importa. Sono contento”.