Covid-19, Francia estende coprifuoco dopo il boom di nuovi casi

Roma, 22 ott. (askanews) – Preoccupa la situazione coronavirus in Francia, dove ieri si sono registrati 41.622 nuovi positivi e 162 decessi. Il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato l’estensione del coprifuoco per cercare di frenare i contagi. “Questo andamento dell’epidemia ci ha portato ad estendere la misura a 38 nuovi dipartimenti e a un territorio d’oltremare, la Polinesia. In tutti questi dipartimenti e territori, il coprifuoco sarà applicato dalle 21 alle 6 del mattino e sarà in vigore per un periodo di sei settimane”.

In totale sono ora 54 i dipartimenti interessati dalla restrizione, riguarda circa 46 milioni di cittadini.

Gli ospedali in alcune città iniziano a essere in affanno per il numero dei pazienti ricoverati e il direttore generale degli Ospedali di Parigi, Martin Hirsch, in un’intervista tv ha detto di ritenere possibile che la seconda ondata in Francia sia peggio della prima.

A Strasburgo, il direttore del reparto di terapia intensiva del Nuovo Ospedale Civile, Fehrat Meziani, lancia un appello ai cittadini alla responsabilità: “Aiutaci a evitare lo tsunami perché è chiaro che questa è una situazione che non vogliamo rivivere. Il personale, medico o paramedico, non è uscito indenne dalla prima ondata, dalla prima crisi. Vorremmo evitare di tornare alle situazioni in cui ci siamo trovati prima, che erano situazioni disumane per tutti”.