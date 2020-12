Folcast con “Scopriti” racconta chi si è perso nell’immobilità

Milano, 2 dic. (askanews) – Un videoclip, girato nell’ex città del rugby di Spinaceto, a Roma, ormai diventata una piccola città fantasma dedicata allo sport, una canzone che racconta il disagio di chi si è perso nell’immobilità. E’ il singolo “Scopriti” del cantautore romano Folcast. Concepito al pianoforte, il brano si evolve fino a trasformarsi, proponendo un messaggio di forza e rigenerazione.

“Il messaggio del ritornello è chiaro, sono partito dalla risposta, la domanda è arrivata dopo con la strofa”.

Daniele Folcarelli, in arte Folcast parteciperà alla finalissima di Sanremo Giovani, in onda il 17 dicembre, per lui arrivare all’Ariston è più di un sogno.

“Sicuramente un attestato, un riconoscimento della figura di artista, se non per me per le persone che in genere non credono nella figura dell’artista una figura lavorativa e Sanremo mi permetterebbe di essere riconosciuto come tale”.