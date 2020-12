Un’idea di comunicazione trasversale: nasce la company Different

Milano, 4 dic. (askanews) – Una nuova realtà nel mondo della comunicazione che nasce dalla fusione di Acqua Group, Young Digitals e True Company: si tratta di Different, la communication Company che, fin dal nome, punta a valorizzare differenze e talenti trasversali e che su queste idee ha anche plasmato il proprio modello di business. E al presidente di Different, Davide Arduini, abbiamo chiesto quali aggettivi sceglierebbe per definire il progetto.

“Noi siamo analitici – ha detto ad askanews – perché al momento il mercato richiede di esserlo; siamo creativi, perché la creatività è una competenza trasversale; siamo strategici e molto legati al dato: cerchiamo sempre di partire dai dei dati e di arrivare a dei dati, perché occorre arrivare a risultati concreti. E la grande trasformazione digitale che c’è stata ci permette di fare cose che fino a qualche tempo fa non potevamo fare”.

Capire le trasformazioni in atto, per poter concepire una comunicazione al passo con i tempi, è l’obiettivo della compagnia, che per raggiungerlo ha scelto di puntare su alcune parole chiave che ci sono state raccontate dal CEO Massimiliano Gusmeo.

“Different – ci ha detto – conta soprattutto su talento, curiosità, capacità di fare squadra e l’ultimo pezzo in Italia non è proprio una caratteristica peculiare. Però per noi è assolutamente fondamentale”.

Nello stesso modo uno dei principi che sono alla base della fusione è la contaminazione tra anime e mondi diversi, nell’ottica di fare crescere il valore del lavoro.

“Si tratta di tre aziende – ha aggiunto Arduini – che si sono messe insieme non perché il momento è difficile e onore le forze ti fa stare meglio, ma perché erano tre aziende che comunque, nonostante tutto, in questo 2020 stavano crescendo. Infatti l’Ebitda globale del gruppo è in crescita del 20%”.

E particolarmente stimolante appare la sfida di pensare in modo diverso e contaminato pur a fronte del fatto di lavorare con grandi aziende e brand internazionali.

“La nostra idea – ha precisato Gusmeo – è proprio questa: avere una struttura importante, che abbia le spalle larghe per poter offrire ai clienti nazionali e internazionali le giuste professionalità. Ma allo stesso tempo siamo consci del fatto che anche le grandi aziende più strutturate hanno bisogno di idee, idee innovative e che spesso sono idee out of the box, bisogna comunque essere coraggiosi”.

“Credo che anche questa crisi sanitaria – ha concluso Arduini – che non è una crisi economica, abbia dimostrato che c’è tanto spazio per la comunicazione e che la comunicazione può crescere. E’ chiaro che secondo me si deve evolvere, deve trasformarsi secondo nuovi modelli”.

Different conta su 125 dipendenti tra le sedi di Milano e Padova e, oltre che in Italia, ha ambizioni forti anche sulla scena internazionale, che, ci assicurano i manager, è già nel Dna della nuova company.