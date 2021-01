Crisi, Scalfarotto: “Governo mediocre, Iv ne chiede uno migliore”

Roma, 18 gen. (askanews) – “Il governo ha avuto una azione mediocre. Lo dicono gli imprenditori, i ristoratori, la gente dello spettacolo, gli studenti. È una nave che ha preceduto per improvvise strambate, decisioni prese all’ultimo momento, di notte”. Lo ha detto Ivan Scalfarotto, ex sottosegretario di Italia viva, intervenendo in Aula alla Camera.

“Non c’è irresponsabilità in quello che abbiamo fatto, abbiamo chiesto che l’Italia avesse un governo migliore.

È il contrario dell’irresponsabilità. Ma lei è sempre per sopire, le cose non succedono mai, non si può traccheggiare. Questo è stato il tratto del suo governo. Questo è il problema. Se c’è da creare un governo, non abbiamo nessuna pregiudiziale sui nomi, non mettiamo veti, ma le chiediamo di muoversi, di darci risposte, una visione, una strategia. Se questo c’è noi ci siamo”.