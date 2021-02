Kenya, la Giraffa di Baringo tratta in salvo sulla mega-chiatta

Roma, 1 feb. (askanews) – Una terza giraffa di Rothschild (detta anche di Baringo o giraffa ugandese), seconda sottospecie di giraffa più minacciata al mondo, è stata tratta in salvo su una mega-chiatta dall’isola Longicharo nel lago di Baringo, in Kenya. A causa dell’innalzamento dei livelli d’acqua attorno al lago, le terre continuano a ritirarsi, minacciando la sopravvivenza degli animali intrappolati. Restano 6 giraffe da salvare, le quali saranno trasferite nei prossimi mesi.

Aloise Naitera, responsabile dell’organizzazione animalista Northern Rangelands Trust (Nrt) Baringo:

“Abbiamo spostato di recente un’altra giraffa, oltre alle due precedenti, che sono state trasferite a inizio dicembre. Col tempo abbiamo addestrato la giraffa a mangiare dentro la chiatta, si sono abituate a mangiare ed è stato facile spostare la giraffa senza addormentarla o senza l’uso di alcuna medicina”.

“Stiamo spostando tutte le giraffe fuori dall’isola perché col tempo le acque del lago sono cresciute e il loro habitat si è davvero ridotto in termini di cibo e anche riguardo l’area sulla quale questi animali possono spostarsi e pascolare liberamente”, ha aggiunto.

“Ne abbiamo ancora un bel numero, sei giraffe attualmente, tra cui la più piccola nata a dicembre. È un processo che valutiamo singolarmente, giorno per giorno, a partire dal momento che addestriamo queste giraffe restanti, al momento in cui sono pronte per essere trasferite. L’obiettivo è spostare questi animali al più tardi in aprile o maggio, allora avremo spostato tutti gli animali”, ha concluso.