Sanremo, Ibrahimovic: noi atleti uniamo mondo, la politica divide

Roma, 2 mar. (askanews) – “Noi atleti uniamo il mondo. La politica divide il mondo. Noi facciamo qualcosa per unire. Nessuno puntava al razzismo. Gli atleti devono fare gli atleti e i politici la politica”. Così Zlatan Ibrahimovic risponde alle polemiche con il campione NBA Lebron James, con il quale l’attaccante del Milan aveva polemizzato per il suo impegno e attivismo in politica.

“Perché facciamo il Festival? Perchè voglio dare più possibile indietro all’Italia per ciò che mi ha dato.

Non sono nel calcio”.