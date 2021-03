Spazio, nuova attività extraveicolare a bordo della Iss

Milano, 5 mar. (askanews) – Nuova attività extraveicolare, meglio conosciuta come “passeggiata spaziale” a bordo della Stazione spaziale internazionale per gli astronauti Kate Rubins della Nasa e Soichi Noguchi della Jaxa, l’ente spaziale giapponese. Scopo della missione, completare il lavoro iniziato con precedenti Eva e rinforzare la copertura termica del “Quest” Joint Airlock Module, la camera di compensazione necessaria agli astronauti americani per le attività extraveicolari.

Altro obiettivo della “passeggiata spaziale”, la sostituzione di un apparato di video registrazione wireless all’esterno dell’avamposto orbitante.

Sia per Rubins che per Noguchi si tratta della quarta attività extraveicolare in carriera.

La Stazione Spaziale Internazionale ha ormai superato i 20 anni di vita e sarà fondamentale anche nei prossimi anni per preparare il ritorno dell’uomo sulla Luna e i futuri viaggi su Marte. Per questo è necessario un suo aggiornamento anche con nuovi pannelli solari più performanti. Finora sono oltre 242 gli astronauti provenienti da 19 Paesi che l’hanno visitata, tra questi 5 sono Italiani: Umberto Guidoni, Roberto Vittori, Paolo Nespoli, Luca Parmitano che ne è anche stato il comandante e Samantha Cristoforetti che ci tornerà nella primavera del 2022 per la seconda volta.