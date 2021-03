Videogame, arriva per Nintendo Switch ‘Harvest Moon: One world’

Milano, 5 mar. (askanews) – Dopo “Animal Crossing: New Horizons”, Nintendo switch torna alla carica con un nuovo simulatore di vita: “Harvest Moon: One World”, capitolo in 3d per Nintendo switch (anche versione Lite) della saga in cui i giocatori si dedicano all’agricoltura e all’allevamento inventata 25 anni fa in Giappone.

In un mondo in cui la biodiversità è minacciata, i giocatori dovranno riportare l’equilibrio nell’ecosistema piantando nuove specie di semi.

Tutto questo mentre gestiscono e ampliano la propria fattoria che, grande novità rispetto al passato, non è statica, ma si può impacchettare e trasferire in una delle 5 regioni in cui è diviso il gioco, ognuna con un clima, una fauna e una flora specifiche e diverse. Ognuno potrà arricchire ed espandere il proprio spazio prendendo ispirazione dagli abitanti del luogo.

Giochi ad ampio respiro e rilassanti, molto apprezzati particolarmente in questi mesi di pandemia.