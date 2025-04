Il contesto politico attuale

Il recente pronunciamento della Corte Costituzionale ha creato un terremoto politico in Campania, ma Vincenzo De Luca non sembra intenzionato a farsi da parte. La sentenza che ha dichiarato incostituzionale la legge sul terzo mandato ha bloccato la sua possibilità di ricandidarsi, ma il governatore ha già messo in atto una strategia per mantenere il suo peso all’interno della coalizione di centrosinistra. Con le elezioni regionali all’orizzonte, De Luca si prepara a giocare un ruolo cruciale nella scelta del candidato, cercando di mantenere unita la sua squadra e di evitare una frammentazione che potrebbe rivelarsi letale per le sue ambizioni politiche.

Le riunioni e le strategie di De Luca

Nei giorni successivi alla sentenza, De Luca ha convocato diverse riunioni con i suoi più fidati collaboratori per fare il punto della situazione. Nonostante l’assenza di appuntamenti ufficiali, il governatore ha espresso il suo stato d’animo attraverso una nota in cui ironizza sulla sentenza, sottolineando l’importanza di non distrarsi dal lavoro da svolgere. Tra i punti operativi che ha elencato, spiccano le liste d’attesa nella sanità, un tema cruciale per la sua amministrazione. Chi lo circonda lo descrive come “sereno e concentrato”, pronto a sfruttare i prossimi mesi per delineare il futuro della Campania.

Le alleanze nel centrosinistra

La riunione con i capigruppo della maggioranza, convocata per testare gli umori all’interno della coalizione, rappresenta un momento cruciale. Tra le varie opzioni, si discute anche la possibilità che De Luca possa presentarsi con una propria lista, qualora non si raggiunga un accordo con il centrosinistra. Tuttavia, molti avvertono che una tale mossa potrebbe portare a una frammentazione fatale. Le varie anime del centrosinistra si sono già riunite per discutere strategie comuni, con la presenza di figure chiave come Roberto Fico e il commissario regionale Dem Misiani, entrambi favorevoli a un dialogo costruttivo con De Luca.

Il futuro della Campania

Il futuro della Campania dipende ora dalla capacità di De Luca e dei suoi alleati di trovare un accordo che garantisca continuità e stabilità. Le parole di Francesco Boccia del Pd e di Gaetano Manfredi, che sottolineano l’importanza di costruire una coalizione ampia basata sui contenuti, sembrano andare incontro alle condizioni poste da De Luca. La sfida è quella di aprire una nuova pagina, partendo dall’esperienza accumulata negli ultimi dieci anni, per costruire un fronte progressista che possa affrontare le sfide future. Con un panorama politico in continua evoluzione, De Luca si prepara a giocare la sua partita, determinato a non lasciare nulla di intentato.