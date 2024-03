Vincita miliardaria nel New Jersey: un uomo ha vinto la lotteria Mega Millions

Vincita miliardaria nel New Jersey: un uomo ha vinto la lotteria Mega Millions

Spettacolare vincita in New Jersey, dove un fortunato giocatore si è portato a casa 1,13 miliardi di dollari.

In Florida un uomo ha vinto oltre un miliardo di dollari giocando alla lotteria Mega Millions. Il biglietto vincente gli ha consentito di aggiudicarsi il jackpot del 2024.

Vincita miliardaria nel New Jersey

Cosa fareste con un miliardo di euro? È la domanda che spesso ci poniamo e ci pongono così, tanto per dire.

Un uomo ha vinto questa somma nel New Jersey. Il fortunato giocatore si è aggiudicato il jackpot del 2024, vincendo la lotteria Mega Millions dal valore di 1,13 miliardi di dollari, appunto oltre un miliardo di euro.

Questa vincita è arrivata dopo un periodo di secca che durava da 31 estrazioni. Si tratta del quinto premio più grande della storia della lotteria. Possiamo solo immaginare la felicità per il fortunato giocatore che ora, potrà scegliere se riscuotere i soldi in pagamenti annuali oppure accettare un pagamento forfettario in contanti da 537 milioni di dollari.

Le altre vincite, numeri fortunati non solo in New Jersey

L’uomo del New Jersey si è aggiudicato l’enorme montepremi con i numeri: 7, 11, 22, 29, 38 e 4 come Mega.

Oltre a lui, altre persone sono state baciate dalla fortuna in America. Tredici giocatori infatti hanno abbinato i cinque numeri, aggiudicandosi 1 milione di dollari. Queste persone si trovano in Indiana, Michigan, Illinois, Georgia, Colorado, California, New York e Ohio.

In particolare, un giocatore di New York ha vinto 2 milioni di dollari grazie al numero Megaplier.

Ma torniamo al nostro fortunato vincitore, dovete sapere che non è semplice aggiudicarsi un premio simile, le probabilità sono una su 300 milioni.