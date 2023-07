In un supermercato di Los Angeles è stato acquistato un biglietto della lotteria Powerball che ha vinto oltre un miliardo di dollari.

USA, al supermercato compra un biglietto della lotteria: vince 1 miliardo di dollari

In un supermercato nel centro di Los Angeles, in California, è stato venduto il biglietto della lotteria Pawerball che ha vinto oltre un miliardo di dollari. Più precisamente il montepremi che il fortunato vincitore è riuscito ad aggiudicarsi è stato di 1,08 miliardi di dollari. Si tratta della terza volta nella storia americana che il jackpot supera il miliardo di dollari e questo è il sesto più alto mai vinto in tutti gli Stati Uniti.

USA, vince alla lotteria: è il terzo jackpot miliardario

I numeri vincenti della lotteria, una delle tante degli Stati Uniti, estratti mercoledì 19 luglio sono 7, 10, 11, 13, 24 e il numero Powerball 24. La possibilità di riuscire a trovare la combinazione vincente era di una su 292 milioni. Il biglietto è stato venduto in un piccolo negozio di alimentari nel centro di Los Angeles. Il vincitore potrà scegliere se incassare subito 558,1 milioni di dollari o il premio completo di 1,08 miliardi in pagamenti annuali per i prossimi 30 anni.